Previsioni meteo a Verona, weekend con l’ombrello a portata di mano

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Una nuova perturbazione si sta avvicinando da occidente, ma dovrebbe interessare il Veneto solo marginalmente. La parte più intensa porterà precipitazioni anche di rilievo sulle regioni occidentali.

Previsioni meteo per il weekend a Verona.

Per sabato tempo ancora perturbato nella prossima notte, con piogge sparse per lo più deboli nelle nostre zone. In seguito potrebbero esserci anche alcune schiarite in un contesto però sempre di nuvolosità sparsa, temperature miti in particolare le minime sui 14 o 15°, massime sui 20° circa, venti a tratti moderati da levante (scirocco).

Per domenica è atteso un altro veloce passaggio che potrebbe portare alla ripresa di precipitazioni, nel pomeriggio o verso sera si dovrebbero avere delle aperture, venti sempre moderati da levante, temperature pressoché stazionarie o in leggero calo.

Tendenza.

Per i primi giorni della settimana pur in un contesto di spiccata variabilità non si attendono altre piogge, le temperature si prevedono rimangano miti di giorno con valori anche sui 20°, in leggero calo le minime sui 11 o 12°. In seguito si profila la possibilità di un miglioramento, in tal caso aumenterà il rischio di avere nebbie di prima mattina, tuttavia l’evoluzione è ancora incerta e suscettibile di cambiamenti previsionali.

Nell’immagine la pressione in quota prevista per domenica mattina (ICON DWD by meteociel.fr)