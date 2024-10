Pedone investito ad Alpo di Villafranca, in codice rosso all’ospedale

Villafranca, pedone investito nella frazione di Alpo: è grave.

Un pedone è stato investito nella serata di oggi, venerdì 25 ottobre, nel territorio del comune di Villafranca, e per la precisione nella frazione di Alpo. Secondo le prime informazioni l’incidente è accaduto intorno alle 21.30 in via Termine, ad Alpo. Non si conoscono al momento le cause che hanno portato all’investimento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con automedica e ambulanza. La persona investita, dopo essere stata stabilizzata sul posto, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.

(notizia in aggiornamento)