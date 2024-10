I dipendenti McDonald’s raccolgono i rifiuti abbandonati di Verona

Raccolti dai dipendenti McDonald’s in giro per Verona 84 chili di rifiuti abbandonati: una trentina i volontari impegnati.

Sono 84 kg di rifiuti raccolti da 30 volontari, dipendenti dei McDonald’s di Verona. Ecco i numeri della tappa di McDonald’s di “Insieme a te per l’ambiente”, tenutasi a Verona venerdì 13 settembre. Una giornata – organizzata con il patrocinio del Comune di Verona – dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati nell’ambiente e al decoro urbano.

All’attività di riqualificazione, che ha interessato Corte Molon e le aree limitrofe, hanno preso parte i dipendenti dei ristoranti McDonald’s di Verona Porta Nuova, di Verona Via Preare, di Verona Corso Milano, di Verona all’interno Centro Commerciale Adigeo in via delle Nazioni, di San Martino Buon Albergo e di San Bonifacio Drive.

La quarta edizione.

Giunta alla quarta edizione, l’iniziativa “Insieme a te per l’ambiente” è nata, in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del littering, ovvero l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente. Aperta a tutti i dipendenti McDonald’s e ai cittadini, ha visto nelle ultime 3 edizioni il coinvolgimento di oltre 15mila persone, più di 300 associazioni locali e la raccolta di oltre 10.000 sacchi di rifiuti per 350 tappe realizzate, di cui la metà patrocinate. Partner della nuova edizione è Retake – Fondazione non profit attiva nella tutela dell’ambiente e la cura dei beni comuni – con la quale McDonald’s ha siglato una collaborazione importante che vedrà le due realtà lavorare in sinergia in alcune delle prossime iniziative locali delle giornate “Insieme a te per l’ambiente”.

Le giornate “Insieme a te per l’ambiente” si inseriscono nel più ampio percorso di transizione ecologica intrapreso dall’azienda ormai da diverso tempo a partire dal packaging e dai ristoranti in termini di raccolta differenziata e riciclo. Tra le tappe del percorso: l’eliminazione della plastica monouso in favore di materiali più sostenibili come la carta, l’installazione di nuovi contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, la formazione interna, la collaborazione con Comiecoper garantire la riciclabilità del packaging in carta e la campagna di sensibilizzazione sulle corrette modalità di raccolta dei rifiuti rivolta ai consumatori. L’iniziativa è parte integrante di I’m Lovin It Italy.