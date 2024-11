Travolto in monopattino nella notte, 34enne muore poco dopo in ospedale

E’ morta la persona investita la scorsa notte a Legnago mentre viaggiava in monopattino.

AGGIORNAMENTO.

Non ce l’ha fatta la persona che è stata investita da un’auto la scorsa notte, mentre viaggiava in monopattino, a Legnago: è morta poco dopo il ricovero in ospedale. Era circa mezzanotte e mezza quando l’incidente si è verificato in via Batorcolo, per cause ancora da accertare.

Apparsa subito in gravissime condizioni, la persona investita, un uomo di 34 anni, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Mater Salutis, dove però è spirata poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente. Al vaglio dei carabinieri di Legnago la dinamica di quanto accaduto.

(notizia in aggiornamento)