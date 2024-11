Travolto nella notte da un’auto che poi scappa, muore 34enne: ecco cosa è successo. Trovato l’investitore

Un uomo di 34 anni è stato travolto e ucciso a Legnago da un’auto che poi si è data alla fuga: rintracciato l’investitore.

Travolto e ucciso da un’auto che poi si dà alla fuga, un 34enne è morto la scorsa notte, poco dopo la mezzanotte, a Legnago. E’ successo in via Batorcolo, località Ponzina. Giunti sul posto, i carabinieri accertavano che un 34enne del luogo, mentre transitava a bordo di una bicicletta elettrica (e non un monopattino, come era stato inizialmente comunicato), era stato travolto da un’autovettura che si era allontanata senza fermarsi e dare soccorso. Prestate le prime cure dai sanitari del 118 intervenuti, l’uomo veniva trasferito in codice rosso presso l’ospedale di Legnago dove, nelle successive ore, a seguito dei traumi subiti, moriva. La vittima si chiamava Mirko Bellini, e abitava a Cerea, dove faceva l’elettricista.

Scattavano immediatamente le attività di ricerca dell’autovettura che, nell’impatto, aveva perso la targa proprio sul luogo del sinistro. Nella mattinata di oggi i carabinieri riuscivano a individuare l’autovettura e il conducente, un 28enne della provincia. L’autovettura, una Pegeout 308, veniva immediatamente sequestrata e, unitamente alla bicicletta elettrica, posta a disposizione della Procura della Repubblica di Verona. Il 28enne, come da intese con la predetta Autorità Giudiziaria, è stato deferito in stato di libertà per omicidio stradale. Le indagini proseguono al fine di ricostruire nel dettaglio la dinamica del gravissimo incidente.