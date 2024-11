Parchi e piazze di Isola della Scala, controlli a tappeto dei carabinieri

Controlli straordinari dei carabinieri a Isola della Scala: proseguiranno fino alla fiera del Bollito.

I carabinieri di Villafranca di Verona e di Isola della Scala nella serata di giovedì 7 novembre hanno eseguito un servizio straordinario di controllo nel territorio del comune di Isola della Scala, dove già nei giorni scorsi era stata intensificata l’attività di vigilanza, con particolare riguardo ai luoghi di aggregazione quali piazze e parchi pubblici.

In totale, sono stati controllati 35 mezzi e identificati oltre 70 soggetti, 3 dei quali multati per infrazioni al codice della strada. Uno di questi è anche risultato positivo all’alcool test. Inoltre, nell’ambito del contrasto agli stupefacenti sono stati sanzionati in via amministrativa come assuntori di droghe ad uso personale 3 soggetti trovati complessivamente in possesso di 4 grammi di eroina e 2,5 grammi di hashish.

L’intensa attività messa in campo proseguirà nei prossimi giorni e settimane anche per garantire sicurezza durante lo svolgimento della fiera del Bollito, che dal 14 novembre all’1 dicembre richiamerà nella cittadina di Isola della Scala un rilevante numero di visitatori.