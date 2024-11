Rompe il finestrino e ruba nel Van parcheggiato in zona Fiera: preso

Colto sul fatto e arrestato per furto un 26enne che dopo aver rotto un finestrino stava rubando all’interno di un Van parcheggiato.

Stava rubando da un Van parcheggiato in zona Fiera a Verona, dopo avere rotto il finestrino: 26enne arrestato per furto aggravato. I militari della Sezione carabinieri di polizia militare dipendenti dal Comfoter di Supporto di Verona presso “Palazzo Carli”, nel corso di un’attività di prevenzione dei reati svolta nelle adiacenze della Fiera in occasione dell’evento internazionale “Fieracavalli” , hanno arrestato un soggetto extra comunitario colto sul fatto mentre asportava oggetti di valore e indumenti che erano all’interno di un Van parcheggiato in viale dell’Agricoltura, di proprietà di cittadini slovacchi in visita a Verona proprio per partecipare alla manifestazione.

L’uomo del ’98, già ampiamente conosciuto alle forze di polizia per fatti analoghi, veniva trovato ancora all’interno del veicolo dopo aver infranto alcuni finestrini. A seguito di rito direttissimo, veniva convalidato l’arresto per furto aggravato, con condanna a 10 mesi e cento euro di multa. Pena sospesa.