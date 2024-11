Sunlight, annunciata la chiusura: 78 lavoratori verso il licenziamento, martedì sciopero

Chiude la Sunlight di Colognola ai Colli, per 78 lavoratori avviate le pratiche di licenziamento: sciopero martedì 12 novembre.

Giovedì 7 novembre la Sunlight European Battery Assembly srl di Colognola ai Colli ha comunicato alle organizzazioni sindacali l’apertura della procedura di licenziamento collettivo per cessazione dell’attività che coinvolge 73 dipendenti a tempo indeterminato, 1 lavoratore a tempo determinato e 4 lavoratori in somministrazione.

A seguito di questa comunicazione la Fim e Fiom di Verona hanno dichiarato sciopero con presidio di 4 ore a partire dalle ore 11 davanti ai cancelli della SEBA (in via Strà, 175 a Colognola ai Colli) martedì 12 novembre, mentre al pomeriggio le organizzazioni sindacali saranno in Regione Veneto all’Unità di Crisi di Veneto Lavoro che è stata tempestivamente coinvolta da Fim e Fiom vista “la gravità e la viltà del comportamento dell’azienda alla quale viene richiesto di ritirare immediatamente la procedura di licenziamento collettivo”.

Il gruppo.

Il Gruppo Sunlight, denominato per esteso Sunlight Energy Storage Systems Industrial and Commercial S.A., è una multinazionale specializzata in soluzioni di accumulo di energia, con sede in Grecia e ha fondato la SEBA (Sunlight European Battery Assembly), sua controllata, nel 2018, per espandere il proprio mercato nell’Europa nordoccidentale (Germania, UK, Francia, Italia e Spagna) e occuparsi dell’assemblaggio dei sistemi di batterie industriali motrici per soddisfare la domanda europea.

Quella di Colognola ai Colli è l’unica sede e unità produttiva della SEBA e si occupa di assemblaggio, rabbocco, etichettatura e messa in carica delle batterie che poi vengono commercializzate soprattutto in Germania, ed è proprio in Germania, dove ci sono già alcuni stabilimenti, che la multinazionale vuole spostare l’asset produttivo, più vicino ai clienti chiave tedeschi che generano oltre il 56% del fatturato.