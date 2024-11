Corse clandestine di auto, scovata dai carabinieri Bmw “civetta”

I carabinieri di Legnago hanno scovato in un garage la Bmw utilizzata per promuovere le corse clandestine di auto elaborate.

Continua la caccia, da parte delle forze dell’ordine, ai raduni e corse clandestine di auto elaborate, che hanno partecipato a diverse esibizioni di drifting in alcuni comuni del veronese nel corso della trascorsa estate.

Per questi raduni non autorizzati, i carabinieri di Legnago recentemente hanno acquisito importanti elementi grazie ai quali è stato possibile individuare una delle autovetture utilizzate per pubblicizzare, sia sulle varie piattaforme social sia su alcune chat private, create per scambiarsi informazioni, tutti i raduni clandestini svolti.

L’auto, una vecchia Bmw di colore grigio, è stata rintracciata all’interno di un garage nella provincia di Padova e con essa è stato identificato anche il proprietario. Nello specifico si tratta della Bmw che ha spopolato sui social per le manovre azzardate compiute su una rotatoria della zona industriale di Roverchiara, nel coso della notte tra il 26/27 luglio 2024.

Gli stessi carabinieri ritengono questo risultato un significativo passo avanti negli ulteriori approfondimenti che saranno sviluppati per identificare gli organizzatori dei raduni clandestini. La Bmw, oltre a due cerchioni sportivi in lega e un lampeggiante tipo quello in uso alle forze di polizia, sono stati sequestrati e posti a disposizione della Autorità Giudiziaria di Verona.