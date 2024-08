Raduno di auto sportive non autorizzato, arrivano anche i carabinieri

Il raduno di auto sportive ieri sera a Casaleone.

Dopo gli eventi della scorsa settimana, i Carabinieri di Verona hanno posto particolare attenzione nell’individuare e controllare i raduni di veicoli sportivi non autorizzati, con particolare riferimento all’area della bassa veronese. A tal riguardo, proprio nella nottata di ieri, le pattuglie dei Carabinieri di Legnago e di altri Comandi limitrofi hanno intercettato a Casaleone, un raduno di numerose auto sportive, che aveva richiamato l’attenzione di molti curiosi giunti sul posto.

Infatti, al loro arrivo, i militari hanno trovato circa 400 persone, radunatesi per apprezzare le caratteristiche di 80 veicoli parcheggiati nel piazzale, esposte per la visione degli appassionati, senza esibizioni pericolose.

I Carabinieri hanno preso contatti con l’organizzatore dell’evento, il quale tuttavia non risulta – dai primi accertamenti – aver ottemperato al preavviso di manifestazione, normativamente previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. In tal senso, l’Arma dei Carabinieri effettuerà tutte le opportune verifiche e approfondimenti, implementando laddove necessario ogni conseguente segnalazione alle competenti Autorità.

Nello specifico, i Carabinieri hanno controllato per tutta la serata, che il raduno comunque si svolgesse senza incidenti e nella massima cornice di sicurezza fino alle ore 2 , allorquando l’assembramento è terminato. I carabinieri comunque hanno precisato che il raduno di ieri a Casaleone non ha similitudini con i fatti della settimana scorsa a Roverchiara, con spericolate esibizioni di veicoli, per i quali sono tutt’ora in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Legnago.