Investito in monopattino a Legnago, è grave all’ospedale

Una persona è stata investita mentre era in monopattino a Legnago.

AGGIORNAMENTO.

Una persona è stata investita nella notte mentre viaggiava in monopattino a Legnago. L’incidente, secondo le prime informazioni raccolte, è accaduto intorno alle mezzanotte e mezza in via Batorcolo, nel capoluogo della Bassa veronese, per cause ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso con ambulanza e automedica. La persona investita è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Legnago.

(notizia in aggiornamento)