Meteo a Verona, sarà un fine settimana con nebbia e termometri in calo

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Già da diversi giorni oramai la nostra penisola risulta interessata da un vasto campo di alta pressione che porta a nebbie in Valpadana e clima ancora molto mite, per la stagione, in montagna.

Previsioni.

Per sabato l’anticiclone tenderà a spostare i suoi massimi verso il Regno Unito e l’oceano Atlantico. Ne deriva che nelle nostre zone saranno possibili dei banchi nuvolosi di poco conto, solo sulle isole Maggiori e sulla parte occidentale ci potrebbero essere dei rovesci o temporali, perché interessate da correnti più umide e instabili mediterranee, mentre da noi come scritto il tempo non dovrebbe variare più di tanto. Minime in locale aumento per la possibile presenza di nubi, massime invece stazionarie sui valori avuti in questi giorni, venti deboli in prevalenza occidentali.

Per domenica poco cambia in realtà con la presenza di nebbie anche fitte non solo nella bassa veronese ma potranno anche raggiungere la città, minime in leggero calo sui 3 o 4°, massime che dipenderanno dalla presenza di nebbia, se essa resisterà anche nelle ore centrali le temperature non dovrebbero superare i 10°, venti deboli variabili.

Tendenza.

Per lunedì si prevede un’altra giornata di bel tempo con rischio di nebbia al mattino, mentre per martedì è possibile il passaggio di qualche nube con un po’ di vento da nord est, nel qual caso si ridurrebbe la presenza delle fastidiose nebbie e l’accumulo di sostanze inquinanti. Nel seguito si profila un possibile peggioramento con il ritorno di qualche precipitazione, ma la distanza che ci separa è ancora troppa per una previsione affidabile.

Nell’immagine la pressione in quota prevista per domenica mattina (ICON DWD by meteociel.fr)