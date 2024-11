“Verona weekend”: cosa fare e tutti gli eventi in città e provincia nel fine settimana

“Verona weekend”: cosa fare in città e provincia nel fine settimana da venerdì 8 a domenica 10 novembre.

Se vi state chiedendo cosa fare questo weekend dall’8 al 10 novembre a Verona, ecco qualche idea. In questo fine settimana non mancano le occasioni per stare in compagnia tra divertimento ed eventi gastronomici.

Divertimento a Verona questo weekend

Tra le numerose attività offerte dalla città e dalla sua provincia, non mancano appuntamenti musicali, eventi a tema e aperitivi “alternativi”.

Spettacolo del Mistero – Castello di Bevilacqua

“Veneto: Spettacoli di Mistero” è un festival dedicato alle storie più enigmatiche e affascinanti della regione. Organizzato dalla Regione del Veneto e da UNPLI Veneto, e curato nella direzione artistica da Alberto Toso Fei, questo evento annuale celebra il patrimonio di racconti occulti che da generazioni animano il folklore locale. Al Castello di Bevilacqua si potrà assistere, venerdì 8 novembre alle 19, all’evento 1848 “Un tribune sconvolge il castello”. Per info e prenotazioni: 335.1766520 – 320.6317037

“Crazy Horse Night ” – Verona

Due serate da non perdere, all’insegna della musica e del divertimento. L’8 novembre si apre con Teenage Dream, un evento carico di energia che darà il via alla festa, mentre il giorno successivo sarà il turno di Crazy Horse Night, con un ospite d’eccezione: Sven Väth, leggenda vivente della musica elettronica e pioniere della techno. L’evento è organizzato da Maquario Independent Agency e Fieracavalli, promettendo un weekend memorabile e ricco di emozioni. L’appuntamento è Venerdì 08 alle ore 22.30 e Sabato 09 alle ore 21, alle Gallerie Mercantili.

Speed Friending – Verona

Speed Friending è l’evento perfetto per chi vuole praticare l’inglese ma anche fare nuove conoscenze. L’incontro è venerdì 08 novembre alle ore 19.30, presso Hygge Hive, in Vicolo Fossetto 32. Sarà un’occasione per bere un drink e conoscere nuove persone, con la particolarità di poter conversare in lingua inglese. È consigliata la prenotazione, l’entrata è di 10 € inclusa una consumazione.

Sagre e fiere.

Per chi preferisce trascorrere alcune ore questo weekend a Verona tra tradizioni e cibi tipici, non mancano gli appuntamenti.

Festa di San Martino Vescovo – San Martino Buon Albergo

Una ricca programmazione aspetta i visitatori della Festa del Santo Patrono, San Martino Vescovo. L’inaugurazione sarà venerdì 8 novembre alle ore 17.00, seguiranno eventi gastronomici e musicali, oltre ad attività per bambini a tema autunno e i suoi colori. L’apertura dei food truck e degli stand enogastronomico della Pro Loco, proporranno il tradizionale Capel de Napoleon, il piatto della tradizione ispirato alla forma del copricapo di Napoleone molto apprezzato. L’appuntamento è in Piazza del Popolo, da venerdì 08 a lunedì 11 novembre.

Festa del Bollito e Pearà – Bussolengo

Il piatto della tradizione sarà servito a Bussolengo insieme alle prelibatezze autunnali del territorio. Ospiti speciali dell’inaugurazione del 7 novembre la “Confraternita del Lesso e della Pearà”. Non mancherà poi un’area dedicata ai bambini, intrattenimento e momenti folcloristici tradizionali veronesi. La festa avrà i seguenti orari: Giovedì e Venerdì dalle ore 18.00 alle 24.00. Sabato e Domenica dalle ore 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 24.00.

Fieracavalli – Verona

Fieracavalli, l’evento di punta per il settore equestre a livello internazionale, celebra la sua 126esima edizione. Saranno presenti più di 2.200 cavalli di 60 razze diverse. Su una superficie espositiva di oltre 128.000 metri quadrati, distribuita in 12 padiglioni e 6 aree esterne. Gli appassionati di sport equestre potranno seguire numerose competizioni di salto ostacoli, come quelle ospitate nel Padiglione 8. La fiera si terrà da giovedì 7 a lunedì 11 novembre.

Incontri da non perdere questo weekend a Verona.

Per chi è alla ricerca di un momento di riflessione o di un’occasione per imparare semplicemente qualcosa di nuovo, ecco alcune idee.

Visita guidata “Dentro al teatro” – Teatro Nuovo

Cosa si può scoprire del Teatro Nuovo di Verona quando le luci si spengono e il palcoscenico rimane vuoto? Tantissimo. Non solo si potranno esplorare gli angoli nascosti e gli spazi normalmente inaccessibili al pubblico, ma si avrà anche l’opportunità di immergersi in una storia di ben 176 anni. Dal Risorgimento ottocentesco ai due conflitti mondiali, il Teatro Nuovo ha vissuto e custodito eventi cruciali, specchio della Verona che cambiava, si evolveva, si sviluppava urbanisticamente e socialmente. La visita guidata è prevista per sabato 9 novembre alle ore 16, “Dentro al Teatro”, sarà un’occasione unica per riscoprire un patrimonio culturale che va oltre lo spettacolo e abbraccia la memoria viva della città.

Convegno-evento “Il dovere di verità dell’avvocato” – Università di Verona

Il convegno “Il dovere di verità dell’avvocato”, di cui è promotore il prof. Daniele Velo Dalbrenta, si terrà venerdì 8 novembre 2024 nel Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, dalle ore 15 alle ore 19. I temi affrontati riguarderanno l’impatto delle nuove tecnologie sull’amministrazione della giustizia e sulle riforme del sistema giuridico. Il presente evento costituisce un corso di alta formazione professionale erogato dall’Università di Verona, che rilascerà come attestato un diploma. L’incontro si terrà presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, in Via Carlo Montanari 9.

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona

Attività per i più piccoli.

Sono diverse le occasione per passare del tempo assieme a tutta la famiglia: Verona propone, questo weekend, alcuni laboratori ed attività da non perdere.

“La camera delle meraviglie” – Museo Miniscalchi-Erizzo

Sabato 9 novembre dalle 16 sarà possibile conoscere la più famosa Wunderkammer veronese del 1600, quella di Ludovico Moscardo, studioso veronese che collezionò reperti naturali e archeologici, opere d’arte e strumenti tecnici creando un apprezzato museo domestico. Ispirati dalla visita al museo e da racconti straordinari, i bambini (dai 6 agli 11 anni) realizzeranno una personale “camera delle meraviglie” dove realtà e fantasia si incontrano.

Laboratorio per famiglie “Fortunato Depero- Il mondo animato di Depero” – Verona

ARTH Foundation, in occasione dell’apertura della mostra “Fortunato Depero. Sete di Futurismo, fame d’America”, organizza una serie di laboratori appositamente pensati per le famiglie. Un’occasione, per i bambini, per venire a contatto con l’artista e la sua grafica rivoluzionaria. Il laboratorio si terrà nelle sale dell’Art House alle ore 16 (per bambini 4-6 anni). La prenotazione è obbligatoria per adulti e bambini, con le seguenti tariffe: 9 euro per i bambini e 5 euro per gli adulti.