Anziana derubata da finto tecnico del gas, il bottino recuperato in autostrada

La Polstrada di Bologna ha arrestato un 41enne e recuperato il bottino che aveva appena rubato a un’anziana di Verona.

Un’operazione della polizia stradale di Bologna ha portato all’arresto di un 41enne italiano e al recupero di un prezioso bottino, tra denaro e gioielli, che era stato rubato a un’anziana di Verona, una donna di 84 anni, che lo aveva fatto entrare in casa credendolo un tecnico del gas. L’uomo, fermato durante un controllo autostradale mentre era alla guida di un’auto a noleggio, è stato trovato in possesso di documenti d’identità falsi e di un’intera borsa contenente gioielli, denaro contante, e persino una bicicletta elettrica e un monopattino.

Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento evasivo dell’uomo, hanno deciso di approfondire il controllo, scoprendo che si trattava del responsabile di un furto aggravato avvenuto poco prima a Verona. L’indagine ha rivelato che l’individuo aveva ingannato l’84enne spacciandosi per un tecnico del gas per farsi aprire la porta di casa, portando poi via con sé diversi oggetti di valore e gioielli.

La vittima ha riconosciuto il ladro, consentendo così la restituzione dei suoi beni, tra cui alcuni gioielli dal grande valore affettivo, come le spille appartenute al padre, un ex ufficiale dell’Esercito Italiano.