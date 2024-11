Camion distrutto dalle fiamme in autostrada tra Soave e Verona est

Un camion di derrate alimentari è stato completamente distrutto dalle fiamme in autostrada, tra i caselli di Soave e Verona est.

Camion distrutto dalle fiamme in autostrada: intervento dei vigili del fuoco ieri, 8 novembre, alle ore 20.30 per l’incendio di un autoarticolato in autostrada A4. Il mezzo pesante, che trasportava derrate alimentari, è andato a fuoco tra i caselli di Soave e Verona est, direzione Milano. Illeso il conducente, sceso dall’abitacolo in tempo per mettersi in salvo e allertare i soccorsi.

I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Caldiero e da Verona con un’autopompa, due autobotti e 9 operatori, hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme che avevano completamente avvolto il mezzo e il carico trasportato. Durante le operazioni l’arteria autostradale ha subito dei rallentamenti. L’intervento si è concluso alle prime luci dell’alba, intorno alle 4.30, con l’estinzione degli ultimi focolai e la messa in sicurezza del sito.