Torri piange il “suo” organista, scomparso alla soglia del secolo di vita

Mario Galetti, conosciuto come “Mario Nano”, per tutta la vita è stato l’organista di Torri del Benaco: è morto all’età di 99 anni.

Mario Galetti, conosciuto come “Mario Nano,” è scomparso a pochi mesi dal suo centesimo compleanno, lasciando un vuoto nella comunità di Torri. Organista instancabile, ha suonato nella chiesa del paese per ben 84 anni, interrompendo la sua attività solo recentemente a causa della malattia. Classe 1925, Mario Nano ha dedicato quasi un secolo alla musica sacra, animando le celebrazioni non solo a Torri ma anche a Bardolino, arrivando a suonare in otto messe domenicali.

“Un altro pezzo della storia comunitaria del nostro paese ci ha lasciato – è il ricordo lasciato sui social del comune di Torri del Benaco -. A gennaio Mario avrebbe compiuto 100 anni”. Commosso lo ricorda il sindaco Stefano Nicotra: “Hai lasciato un segno indelebile nella vita di noi tutti. Adesso potrai abbracciare di nuovo la tua Maria. Ci mancherai”.