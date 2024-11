Ulss 9, arrivano i rinforzi: pronta l’assunzione di 44 nuovi infermieri

L’Ulss 9 Scaligera sta procedendo all’assunzione di 44 nuovi infermieri.

Oltre 40 nuovi infermieri a rinforzo della sanità veronese: l‘Ulss 9 Scaligera sta procedendo all’assunzione di 44 infermieri, necessari per dare corso alle sostituzioni dei colleghi cessati e consentire il mantenimento degli standard previsti nelle varie aree di assistenza, sia ospedaliera che territoriale, e anche nell’ambito della prevenzione.

“I nuovi professionisti che entreranno a far parte dell’Ulss 9 Scaligera – spiega Maria Grazia Cengia, direttore UOC Direzione Professioni Sanitarie – saranno collocati nelle aree di maggior necessità e consentiranno anche di dar corso alle numerose richieste di mobilità interna del personale già dipendente, attraverso il consueto percorso virtuoso che consiste nell’offerta di molteplici aree di assistenza e quindi di opportunità diversificate per i nostri professionisti. La conseguente valorizzazione delle competenze, spendibili in diversi ambiti, permette loro anche di accogliere e indirizzare i nuovi colleghi per rispondere alle esigenze di salute della popolazione”.

I nuovi infermieri andranno ad aggiungersi ai 275 professionisti sanitari e socio-sanitari assunti dall’inizio dell’anno che comprendono medici, infermieri, operatori socio sanitari e altri profili delle professioni sanitarie.