Un nuovo faro della gastronomia: il fine dining, firmato Rana, a Punta San Vigilio

Guidato dallo chef Francesco Sodano, il Riviera Restaurant offre un menù che rappresenta un vero e proprio tributo alle vacanze estive mediterranee. Sodano, già conosciuto per la sua cucina d’avanguardia a Verona, ha qui elaborato un’offerta più vicina alla tradizione mediterranea, mantenendo il suo consueto approccio creativo: tra i piatti emblematici si trovano il “Pacchero con coccio e peperoncino verde” e la “Devozione pasta al pomodoro corbarino”, che evocano i sapori della Campania.

Il viaggio gastronomico prosegue con il “Polpo alla griglia con emulsione alla gallega e clorofilla di prezzemolo”, un omaggio alla Galizia, per poi tornare alle acque del Garda con la “Trota panna acida frutto della passione e clorofilla d’aneto”. Sodano reinventa anche piatti iconici della tradizione italiana, come la “Milanese di pesce spada” e un risotto al basilico con crema di Parmigiano Reggiano e pesto di mandorle trapanesi.

La carta dei vini del Riviera è altrettanto impressionante, con un’ampia selezione di bianchi che spazia dalle bollicine francesi ai grandi territori italiani come Friuli-Venezia Giulia, Campania, Liguria e Trentino-Alto Adige. Non mancano rosati intriganti e rossi iconici italiani e francesi. Per accompagnare i dessert, come il “Tiramigiù” e la “Cheesecake al lampone”, sono disponibili vini dolci selezionati, mentre la carta dei gelati offre creazioni rigorosamente fatte in casa con frutta raccolta dal frutteto della Famiglia Rana.