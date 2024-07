Scontro tra Sirmione e Desenzano del Garda: traffico in tilt sulla A4

Scontro tra Sirmione e Desenzano del Garda: traffico in tilt sull’autostrada A4.

Traffico in tilt sull’atistrada A4: uno scontro è avvenuto tra Sirmione e Desenzano del Garda, ma le code arrivano fino a Peschiera. Intorno alle 13, queste, in direzione Milano, hanno raggiunto i 9 chilometri. Questo mercoledì 31 luglio si è rivelato come una vera mattinata di disagi per i viaggiatori sulla A4. La notizia è stata riportata dal sito dell’autostrada Brescia-Padova.

L’incidente si è verificato in provincia di Brescia alle 10.30, tra Sirmione e Desenzano in direzione Milano. L’impatto ha coinvolto due camion e un’auto. Anche verso Venezia, all’altezza di Caldiero, si sono formate code di circa 3 chilometri.