Boom di immatricolazioni a Verona: +175% per i nuovi autobus, oltre il 34% sono Euro 6.

A Verona c’è stato un aumento del 175% nelle immatricolazioni di nuovi autobus: oltre il 34% dei veicoli per il trasporto passeggeri sono già Euro 6. Anche il mercato del trasporto merci è in positivo, con il 39,7% degli autocarri che hanno meno di dieci anni.

Continental ha pubblicato la quarta edizione del suo Osservatorio sui macro-trend del mercato dei veicoli pesanti per il trasporto di merci e persone. Lo studio analizza la situazione nelle province italiane nel 2023, dopo un 2022 segnato da un rallentamento post Covid-19, e fornisce dati sulle immatricolazioni, i tipi di alimentazione, l’età e la categoria euro dei veicoli.

Immatricolazioni autobus: a Verona +175%.

Nel 2023, l’Italia ha registrato 22.999 nuove immatricolazioni di veicoli per il trasporto merci oltre le 16 tonnellate, con un aumento del 6,9% rispetto al 2022. In Veneto, con una crescita del 4,6%, sono state immatricolate 2.515 nuove targhe, con Verona che ha visto un aumento del 39,5% con 586 veicoli.

Il mercato degli autobus in Italia ha visto un incremento del 45,8%, con 5.434 immatricolazioni. In Veneto, la crescita è stata dell’1,9% con 314 nuovi autobus, mentre Verona ha registrato un aumento del 175%, con 77 nuovi autobus.

Alimentazione: a Verona il picco di autobus a metano.

Nel 2023, in Italia, il gasolio resta la fonte di alimentazione predominante per i veicoli merci (90,3%), seguito da benzina e metano. Le alimentazioni alternative sono in lieve crescita, con i veicoli a GPL e gli elettrici che segnano piccoli aumenti.

In Veneto, la trazione ibrida è cresciuta leggermente, mentre l’elettrico è rimasto stabile. A Verona, il 3,5% degli autobus è alimentato a metano, il livello più alto della regione, mentre l’elettrico è aumentato allo 0,9%.

Emissioni: a Verona più di un autobus su tre è Euro 6.

A livello nazionale, gli autocarri Euro 4, 5 e 6 costituiscono il 55,5% del totale. In Veneto, il 62% degli autocarri appartiene a queste categorie, con oltre il 30% già Euro 6. A Verona, gli autocarri Euro 6 sono cresciuti al 34,2% nel 2023.

Nel settore degli autobus, il 59,3% dei veicoli in Italia è Euro 4, 5 o 6. In Veneto, il 38% degli autobus è Euro 6. A Verona, gli autobus Euro 6 sono passati dal 30% nel 2022 al 34,2% nel 2023.

Anzianità: a Verona il 39,7% del parco merci è giovane.

In Italia, il 4,4% degli autocarri ha meno di un anno, mentre i veicoli più vecchi costituiscono il 35,3%. In Veneto, il 39% degli autocarri ha meno di dieci anni. A Verona, il 39,7% degli autocarri è sotto i dieci anni, mentre il 9,6% ha più di 30 anni.

Nel settore degli autobus, il 38,6% dei veicoli in Italia ha meno di dieci anni. In Veneto, il 43,6% degli autobus ha meno di dieci anni. A Verona, il 38% degli autobus è giovane, mentre il 25,6% ha più di vent’anni.