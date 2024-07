Casartigiani: “Collegamento ferroviario tra l’aeroporto e il lago di Garda, una svolta epocale”.

Per Casartigiani, questa iniziativa potrebbe rappresentare una svolta epocale per la mobilità e lo sviluppo economico di tutto il territorio.

Nell’incontro di lunedì 29 luglio a Desenzano, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato importanti aggiornamenti riguardanti il potenziamento dei collegamenti tra l’aeroporto di Verona e il lago di Garda. Tra i temi affrontati, ha spiccato la proposta di un nuovo collegamento ferroviario, attualmente in fase di progettazione con Trenitalia, che sfrutterà la linea storica Brescia-Verona.

Questo collegamento non solo agevolerà i turisti che desiderano visitare il lago di Garda, uno dei gioielli turistici d’Italia, ma offrirà anche nuove opportunità per le imprese locali, facilitando il commercio e la collaborazione tra le attività del lago, l’aeroporto e la città di Verona.

Luca Luppi, presidente di Casartigiani Verona, commenta con entusiasmo la proposta: “Questo progetto rappresenta una straordinaria opportunità per tutto il nostro territorio. È una visione lungimirante che porterà benefici a lungo termine, rafforzando la sinergia tra Verona e il Lago di Garda e creando nuove occasioni di sviluppo economico per le nostre attività artigianali e commerciali.”

Qualche anno fa, Elisa de Berti, vicepresidente della Regione Veneto, aveva affrontato questo progetto infrastrutturale. Di contro, per quanto riguarda tempi e costi, il sindaco di Villafranca, Roberto Dall’Oca, non è molto convinto, nonostante riconosca l’importanza di sviluppare strumenti per arricchire il turismo e far crescere il flusso all’aeroporto di Villafranca.