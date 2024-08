Boho chic: l’abito da sposa che esprime la tua personalità libera e sognatrice

Un abito da sposa stile Boho chic è qualcosa di inconsueto, poiché in stretta affinità con il temperamento e la filosofia della sposa. Non a caso, lo stile Boho chic è un approccio alla moda (e anche all’arredamento) che combina elementi bohémien e hippie, creando di conseguenza uno stile sofisticato ma dal look informale ed eclettico. Nondimeno, anche le stampe etniche, i dettagli traforati e le silhouette fluide sono comuni nel guardaroba Boho chic.



Per questo motivo, stiamo parlando di una visione inusuale, conforme al modo di pensare e di vedere il mondo di una persona. In tal senso, gli abiti da sposa boho chic proposti da Sposae Atelier vantano diversi elementi volti a caratterizzare il carattere anticonformista della sposa, lasciando spazio al contempo all’eleganza e alla raffinatezza.



Le caratteristiche tipiche dello stile includono tessuti leggeri e naturali come il cotone e il lino, vari motivi floreali, le frange, il pizzo e le tinte terrose. Anche gli accessori sono dominanti, in quanto rappresentano la maestria artigianale, presentandosi quindi sotto forma di gioielli, borse di design etnico e sciarpe colorate destinate a completare il look. In generale, lo stile si ispira a culture diverse da tutto il mondo, enfatizzando la libertà e l’individualità nell’abbigliamento.

La perfezione delle spose moderne si definisce in un richiamo al Boho chic

I capi chiave del guardaroba Boho chic includono abiti lunghi fluttuanti, gonne maxi, bluse svolazzanti e sandali infradito. L’atteggiamento rilassato ma allo stesso tempo sobrio di questo stile rende facile mixare capi d’abbigliamento di alta moda con pezzi vintage o provenienti da mercati delle pulci. In questo modo si dà vita a un’allure dalla percezione insondabile, che ben rappresenta l’animo complesso di una donna. E per quanto riguarda l’abito da sposa stile Boho chic?



L’abito da sposa stile boho chic è caratterizzato da elementi che lo rendono unico e di tendenza. Infatti, al giorno d’oggi si insegue la semplicità più che la tradizione senza tempo. Si distingue per la sua leggerezza e fluidità, in quanto viene spesso realizzato in tessuti come chiffon, pizzo o organza. Le maniche a sbuffo, gli inserti di merletto o i dettagli floreali sono comuni in queste creazioni. Il colore può variare dal classico bianco, per passare all’avorio o alle tonalità pastello.



La silhouette tipica di un abito da sposa boho chic è generalmente scivolata, con linee movimentate che accentuano la bellezza naturale della sposa. Risulta quindi perfetta per le spose formose che desiderano nascondere i rotolini in eccesso e non vogliono indossare degli abiti troppo fascianti. Gli elementi decorativi come nastro in raso, perline o dettagli sfrangiati conferiscono un tocco etereo e pressoché romantico all’abito. Molte volte, questi abiti presentano anche scollature sottili o schiena scoperta per un look sensuale ma mai eccessivamente osè.

Abito da sposa stile Boho chic: per essere originale e creativa

La versatilità degli abiti da sposa boho chic consente alle spose di esprimere la propria personalità e, nondimeno, di inventare degli accostamenti eccentrici da proporre nel giorno più importante della vita, ossia il matrimonio. Questo stile è particolarmente popolare tra le spose che desiderano un look non convenzionale ma allo stesso tempo non vogliono rinunciare alla formalità sebbene parzialmente velata. Tuttavia, risulta perfetto anche per chi non vuole apparire esageratamente tradizionalista, poiché non è solita presentarsi in abiti fin troppo strutturati. Ma è anche la percezione a cambiare, in quanto la velleità degli abiti boho chic permette alle spose di presentarsi sotto una veste quasi magica.



In combinazione con l’abito, gli accessori assumono una valenza quasi spirituale andando a presentarsi sotto forma di corone di fiori, bracciali e parure in argento e oro bianco, o sandali minimalisti, i quali richiamano la semplicità e il desiderio di libertà, anche nei momenti in cui si celebrano dei riti così rappresentativi nella vita di una persona. L’intraprendenza femminile prende vita con questa tipologie di abiti e il merito dell’aggiunta degli accessori, spesso volutamente artigianali come altri elementi della celebrazione, si calca sull’autenticità e l’affermazione di sé stessi.



Perciò, l’abito da sposa stile Boho chic presenta una combinazione armoniosa di elementi romantici, vintage e moderni tali da renderlo una scelta ideale per le spose che desiderano un look originale e senza tempo nel giorno più importante della loro vita e un’alternativa semplice e creativa per le donne che non vogliono inseguire un modello standardizzato, bensì necessitano di essere presentate nella loro unicità.