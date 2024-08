A settembre inizio dei lavori di riqualificazione di via Rosmini, vicino al cinema K2.

Partiranno a settembre i lavori di riqualificazione di via Rosmini, vicino al cinema K2, storico punto di ritrovo di una sede del cineforum cittadino. L’intervento mira a trasformare la via in uno spazio di socialità e incontro, migliorando l’esperienza di chi frequenta il cinema e desidera fermarsi per una chiacchierata prima o dopo la proiezione. I lavori prevedono l’allargamento dei marciapiedi lungo il lato ovest di via Rosmini, dal civico 1 fino all’intersezione con via Silvio Pellico.

Cosa riguarderanno i lavori.

Cinema K2 (Civico 1). Il tratto interessato dai lavori è lungo circa 17 metri e si sviluppa lungo l’intera facciata dell’edificio che ospita il cinema. Grazie a questo intervento, il marciapiede che attualmente ha una larghezza di circa 2 metri verrà allargato per una profondità complessiva di 7 metri, prendendo il posto degli stalli esistenti. Sarà preservato il vecchio marciapiede in pietra di prun che si trova ancora in buono stato, cui seguirà una nuova pavimentazione in porfido fino al limite della carreggiata stradale. Lungo il margine stradale verranno piantumati alberi che ombreggeranno due nuove panchine destinate alla sosta dei passanti.

Dal Cinema K2 a via Silvio Pellico. Il marciapiede attuale sarà ampliato per una lunghezza di 85 metri e la larghezza raggiungerà i 3,5 metri. Anche qui verrà preservato il vecchio marciapiede, cui seguirà una nuova pavimentazione in pietra di prun con piastre rettangolari. Lungo il ciglio della strada saranno piantati alberi per rendere più gradevole il passaggio pedonale. Inoltre, verranno realizzati dei “golfi”, allargamenti del marciapiede per facilitare il passaggio in corrispondenza dell’attraversamento di via Silvio Pellico, ad ulteriore beneficio della sicurezza sicurezza dei pedoni. Infine, saranno ridisegnati gli stalli di sosta.