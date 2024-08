Artisti di strada a Verona: da oggi si possono prenotare giardini e piazze con un’app.

Da oggi 1 agosto è operativa la nuova app per la collaborazione tra gli artisti di strada e il comune di Verona. La città scaligera infatti, ambisce a essere la capitale europea della musica in tutte le sue espressioni.

E’ possibile esibirsi in 74 luoghi distribuiti in tutte le otto Circoscrizioni. Tutti possono accedere alla piattaforma scaricando l’applicazione “Open Stage” da App Store o Play Store, oppure collegarsi con pc, tablet o altri dispositivi alla pagina https://web.theopenstage.it.

Dopo l’approvazione lo scorso anno del primo regolamento, frutto di un lavoro congiunto tra gruppi consiliari di maggioranza e uffici comunali, ora il provvedimento diventa operativo. Questo attraverso una piattaforma digitale, tecnologicamente avanzata, che agevolerà sia gli artisti che gli uffici ma anche i turisti e gli appassionati. Infatti in pochi passaggi sul web, è possibile vedere l’offerta dell’arte di strada in città e scegliere quelle preferite.

Più di 70 i luoghi individuati tra piazze, vie, giardini, aree verdi e bastioni distribuiti tra il centro storico e tutti i quartieri cittadini. Tutti mappati insieme alle Circoscrizioni per promuovere la fruizione degli spettacoli nei luoghi pubblici. Ma anche per avvicinare veronesi e turisti alla musica, al teatro e all’arte in tutte le sue forme. Tra questi anche il piazzale della Stazione di Porta Nuova, spazio che, come annunciato dall’amministrazione, sarà animato con attività di vario tipo.

Le 74 postazioni riservate alle esibizioni sono tutte gratuite e si prenotano attraverso il servizio completamente automatizzato “Open Stage”. Questo non solo agevola gli artisti, ma offre anche la possibilità di consultare il calendario degli spettacoli aggiornato in tempo reale. Inoltre è possibile guardare brevi video di presentazione degli artisti prima della loro esibizione e essere guidati tramite Gps al luogo dello spettacolo.

Nell’app c’è l’elenco dei 74 luoghi disponibili e le attività artistiche consentite. E’attivo anche il sito dedicato artistidistrada.comune.verona.it, per trovare tutte le informazioni utili per chi sceglie le piazza di Verona come palcoscenico in cui esibire la propria arte.