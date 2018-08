Torna a Caprino l’antica Fiera Montebaldina

Tutti gli eventi in programma saranno ad ingresso libero

È stata presentata oggi, Mercoledì 1 Agosto nella sala Rossa dei Palazzi Scaligeri, la 265ª edizione della Fiera Montebaldina in programma a Caprino Veronese dal 2 al 6 Agosto.



La manifestazione, ospitata nel centro storico di Caprino, celebrerà i luoghi e i sapori della tradizione Montebaldina proponendo, a veronesi e turisti, una mostra d’arte, una campionaria dedicata alle produzioni dell’artigianato, dell’agricoltura e dell’industria, degustazioni di prodotti tipici, spettacoli e animazione. Nel dettaglio piazza Stringa accoglierà tutte le sere, grazie alla collaborazione con l’Associazione Produttori Marchio del Baldo, gli stand enogastronomici di “Baldo da gustare”, con protagonisti vini, formaggi, salumi, pasta fresca e tartufo nero.

Palazzo Carlotti ospiterà, durante l’evento e fino al 26 agosto, una mostra di pittura dedicata a Gino Carrera. Presso la Barchessa si svolgerà, come nelle precedenti edizioni, il concorso Donare Avis “Luigi Barbieri e Giorgio Pellati” dal tema “Notte: luci, ombre e colori”. Tutti gli appassionati di macchine e prodotti agricoli saranno accolti dalla "Fiera Agricola Montebaldina” che trasformerà via Alcide De Gasperi in una mostra-mercato di mezzi industriali e agricoli allestita dalla Pro Loco a cui si affiancherà il mercatino dell’antiquariato. Per gli appassionati dell’artigianato, il centro ospiterà ogni sera il mercato “Artigiani on the Road”.

La manifestazione verrà inaugurata ufficialmente il 2 Agosto alle 18.30 a Palazzo Carlotti. Seguiranno lo spettacolo di giochi di bolle giganti in piazza Pertini e alle 21.15, in piazza San Marco, il concerto del Corpo Bandistico “Città di Caprino Veronese”.

Venerdì è in programma, grazie alla collaborazione con i commercianti locali, l’evento "Vie in festa.... notte bianca a Caprino Veronese” con musica, spettacoli e negozi aperti. Sabato in via Monte Baldo si potrà assistere alla “Prova di aratura con trattori d’epoca”. Presso il campo sportivo Mondini, invece, prenderà il via la due giorni (4 e 5 agosto) di mostra-scambio “Show e Race” dedicata all’automodellismo e all’aeromodellismo. Per gli appassionati dell’antiquariato agricolo l’appuntamento sarà domenica con il IX Raduno trattori d’epoca, con sfilata per le vie del centro e festa finale in via 1 Maggio (Baita degli Alpini). Gli altri appuntamenti della giornata saranno il “Mercato 5 Terre e Forte dei Marmi” in via San Pancrazio e il raduno di auto sportive presso i giardini di Palazzo Carlotti. Lunedì 6 agosto, ultimo giorno di fiera, è in calendario l’evento “Moda sotto le stelle”.

Anche la musica sarà tra le protagoniste della manifestazione: giovedì 2 agosto il concerto live della Mamalù Band inaugurerà le serate in piazza Stringa. Sabato 4 salirà sul palco in piazza la “Rock star Vasco tribute band”, mentre al Circolo Noi alle 21 si ballerà il liscio con “I musicanti Luciano e Ombretta”. Ancora liscio domenica in piazza Stringa sulle note di “Ruggero Scandiuzzi e la sua orchestra”. Al Circolo Noi, invece, dalle 22 si esibirà la cover band “Blood Orange". Il 6 agosto in piazza l’atteso concerto della “Kyras Band e Beatrice Pezzini”, quest’ultima finalista di The Voice of Italy 2018. Al Circolo Noi spazio alla musica Beat con i “Flower Power”.

Durante l’intera manifestazione sarà attiva un'area luna park interamente dedicata ai bambini. Non mancherà la tradizionale pesca di beneficenza. Tutti gli eventi in programma saranno ad ingresso libero.

La Fiera - patrocinata dalla Regione Veneto e dalla Provincia di Verona - chiuderà questa 265ª edizione con uno spettacolo di luci e colori e i fuochi d’artificio.