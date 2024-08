In arrivo i voucher “prima infanzia”: contributi da 900 a 1300 euro, tutte le info.

In arrivo i voucher 2023 per i servizi alla prima infanzia 0-3 anni: previsti contributi da 900 a 1.300 euro, domande dal 1° settembre. Il Comune ha aderito alla sperimentazione “Fattore Famiglia” per “Interventi a sostegno della natalità”. Percorso per l’accesso agevolato ai servizi alla prima infanzia, mediante il coinvolgimento degli “Ambiti Territoriali Sociali”.

Selezionato come uno dei 21 enti capofila nel Veneto, dispone oggi di 695.800 euro, finanziati con il contributo della Regione Veneto, da erogare come sostegno alle famiglie per coprire le spese relative ai servizi della prima infanzia.

Chi può presentare domanda.

Per richiedere il voucher bisogna essere residenti a Verona o in uno dei 36 comuni dell’Ats (elenco sul sito del Comune) di cui il comune di Verona è capofila. Bisogna convivere con il minore e avere un Isee non superiore a 20 mila euro. L’Isee, per avere il voucher, sarà rideterminato in base al “Fattore Famiglia”.

E previsto un contributo minimo di 900 euro e massimo di 1.300 euro per i bambini che frequentano i servizi alla prima infanzia 0-3 anni per almeno due mesi, anche non consecutivi, dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024.

Per accedere al contributo è necessario presentare domanda dal 1° settembre al 15 ottobre 2024. Tutti i requisiti e le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Verona.

È possibile contattare anche il Punto Telefonico Unico 045 2212211 per i servizi educativi e dell’Istruzione, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, a disposizione per chiarimenti.