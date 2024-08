Verona, investimenti da 63 milioni di euro per la sostenibilità delle acciaierie.

Investimenti da 63 milioni di euro per la sostenibilità delle acciaierie di Verona: un programma approvato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. L’iniziativa riguarda gli stabilimenti di Ferriere Nord e delle Acciaierie di Verona, entrambi parte del gruppo Pittini, un leader nella produzione di acciai lunghi laminati a caldo.

Il piano, che prevede interventi significativi sia a Verona che a Osoppo, ha come obiettivo principale il miglioramento delle prestazioni ambientali di questi impianti. Saranno realizzati cinque progetti mirati a ridurre l’impatto ambientale e a migliorare l’efficienza energetica delle strutture.

Interventi.

A Verona, gli investimenti si concentreranno su due aree chiave. Prima di tutto, verranno introdotti sistemi avanzati per il trattamento delle acque, che opereranno a circuito chiuso o semichiuso, per ridurre il prelievo di risorse idriche, un aspetto importante in un periodo di crescente scarsità d’acqua. Inoltre, sarà installato un impianto innovativo per la produzione di ossigeno ad alta efficienza energetica, contribuendo a rendere l’industria più sostenibile e meno impattante dal punto di vista ambientale. Anche l’inquinamento acustico sarà affrontato con interventi mirati.

Sostegno pubblico e agevolazioni.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha riconosciuto l’importanza strategica di questi investimenti per il sistema produttivo nazionale e per la città di Verona. Per questo motivo, il Governo ha deciso di supportare il progetto con un contributo di 20 milioni di euro in agevolazioni. Inoltre, la Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato 570 mila euro per sostenere i progetti nello stabilimento di Osoppo.

L’attuazione e la gestione dell’accordo saranno affidate a Invitalia, l’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, che si occuperà di coordinare l’istruttoria per l’accesso alle agevolazioni.