Verona: il Comune cerca nonni vigile, bando aperto.

Nonni vigile cercasi: anche per il prossimo anno scolastico, il comune di Verona ha pubblicato il bando per reclutare cittadini e cittadine in pensione. Si cercano quindi persone a cui affidare il servizio di vigilanza all’esterno delle scuole. Veri e propri angeli custodi che offrono il loro tempo per sorvegliare gli attraversamenti dei bambini, nel momento dell’ingresso e dell’uscita degli studenti.

La loro attività quotidiana rappresenta un supporto importante per la sicurezza dei bambini, oltre che un punto di riferimento per i genitori. Un servizio insostituibile, avviato dal Comune nel 1997, che da ben 25 anni supporta la polizia locale nella sorveglianza all’esterno degli istituti scolastici cittadini. Mercoledì 11 settembre saranno 45 i nonni che con la loro casacca di riconoscimento torneranno in ‘servizio’. Altri se ne aggiungeranno nelle prossime settimane grazie al nuovo reclutamento.

Il bando.

Il bando è aperto ai pensionati residenti nel comune di Verona che non hanno ancora compiuto 75 anni. C’è tempo fino all’11 settembre per presentare la domanda di selezione, che può essere ritirata anche a mano in forma cartacea presso l’Ufficio Protocollo di Palazzo Barbieri, ingresso al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.