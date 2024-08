Schianto tra auto e scooter alle Golosine, grave veronese 36enne

Incidente tra auto e scooter alle Golosine.

Incidente tra auto e scooter nella mattinata di oggi, venerdì 23 agosto, a Verona. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 8 alle Golosine, all’incrocio tra via Tevere e via Roveggia: per cause ancora da accertare si sono scontrate un’auto e un grosso scooter Aprilia.

Ad avere la peggio lo scooterista, un 36enne veronese, che è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento, dove si trova ricoverato in terapia intensiva. La dinamica dell’incidente è in corso d’accertamento da parte della polizia locale di Verona.