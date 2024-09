Riaperta una corsia di ponte Nuovo: apertura definitiva nel 2025

Viabilità a Verona: riapre una corsia di ponte Nuovo e via San Leonardo.

Oggi, lunedì 2 settembre, come annunciato dal Comune, sono state riaperte due importanti strade a Verona: via San Leonardo e una corsia di ponte Nuovo.

Ponte Nuovo.

Un’altra riapertura importante è quella di una corsia su Ponte Nuovo, avvenuta alle 10 in punto. I lavori di ristrutturazione del ponte, iniziati nel novembre 2021, finiranno la prossima estate. Questi lavori hanno subito ritardi a causa del ritrovamento di ordigni bellici e dei danni alle impalcature causati dalle piene del fiume Adige.

Da oggi le auto possono utilizzare una corsia larga 2,40 metri per passare da via Nizza a piazza San Tomaso, facilitando il traffico tra il centro città e piazza Isolo. Anche il passaggio pedonale è stato riaperto e migliorato. L’apertura definitiva è prevista per il 2025.

Via San Leonardo.

Dalle 9 del mattino è di nuovo aperta via San Leonardo, che era stata chiusa a causa del crollo di un muro. Il primo crollo, avvenuto il 15 febbraio, aveva portato alla chiusura della strada. Il secondo, il 3 giugno, aveva reso i lavori di riparazione più difficili.

I lavori sono stati completati in tempo, con la demolizione del muro rimasto e il rinforzo dell’area danneggiata usando barre d’acciaio, reti metalliche e altri materiali di sicurezza.