Ponte Nuovo, ci siamo: “Salvo uragani, riapre il 2 settembre”

Verona, Ponte Nuovo verso la riapertura.

Questa volta dovremmo esserci: come annunciato, Ponte Nuovo è pronto per la riapertura, che rimane fissata per il prossimo 2 settembre. Ad annunciarlo l’assessore Federico Benini, all’indomani dell’installazione dei nuovi pali della luce sul ponte.

“L’apertura – conferma Benini – salvo piogge, uragani o qualsiasi imprevisto, è per lunedì 2 settembre”. Nel frattempo però slitta di qualche giorno la chiusura totale, pedoni compresi, necessaria per lo spostamento del cantiere da monte a valle: doveva cominciare da oggi, 22 agosto, ma è stata spostata al prossimo martedì, fino al primo settembre, per una durata quindi di cinque giorni.

Poi, dal 2 settembre, se tutto andrà come previsto, Ponte Nuovo riaprirà alle auto in un senso di marcia, nella corsia che da via Nizza porta a piazza San Tomaso e Veronetta.