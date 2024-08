Viabilità, limitazioni sulle strade provinciali: cosa cambia

Viabilità, limitazioni sulle strade provinciali: la Provincia di Verona ha emesso un’ordinanza per regolare il traffico per lavori. Le zone coinvolte: un tratto extraurbano della strada provinciale n. 10 “della Val d’Illasi”, nel Comune di Tregnago e un tratto della Sp 6 “dei Lessini” in località Grietz di Bosco Chiesanuova.

Tregnago.

Dal 26 agosto al 4 settembre, esclusi i giorni prefestivi e festivi, sarà attivato un senso unico alternato su questo tratto di strada, dal km 12+750 al km 15+200. La circolazione sarà regolata da semafori o movieri, e la velocità massima sarà ridotta a 30 km/h. Queste modifiche saranno in vigore dalle 7:30 alle 18:30.

Questa decisione è stata presa per garantire la sicurezza degli utenti durante i lavori di ripavimentazione della strada. Se i lavori termineranno prima del previsto, il tratto stradale sarà riaperto al traffico normale.

Bosco Chiesanuova.

Senso unico alternato di circolazione lungo un tratto della strada provinciale n. 6 “dei Lessini”, nella località Grietz, nel comune di Bosco Chiesanuova. Questo cambiamento riguarderà il tratto compreso tra il km 27+100 e il km 27+500.

Il senso unico alternato sarà in vigore dal 26 agosto al 6 settembre, esclusi i giorni prefestivi e festivi. Le limitazioni saranno attive dalle 7:30 alle 18:30, e la velocità massima sarà ridotta a 30 km/h. La circolazione sarà gestita tramite semafori o movieri.

Anche in questo caso se i lavori di manutenzione della strada termineranno prima del previsto, il tratto sarà riaperto al traffico normale il prima possibile. Questa misura è stata adottata per garantire la sicurezza di tutti durante i lavori di manutenzione.