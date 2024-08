Se a Verona fa troppo caldo, il fresco si prende nei parchi acquatici: parola di Idealista

Per chi è Verona e desidera un’alternativa al lago di Garda per godersi questa calda fine estate, i parchi acquatici della zona sono una soluzione. Idealista.it ha selezionato alcune destinazioni dove trascorrere giornate all’insegna del divertimento e del relax. Ecco un elenco di alcuni parchi acquatici nelle vicinanze di Verona.

Il Parco Cavour.

A Valeggio sul Mincio, ha una piscina con tanto di sabbia che ricorda le spiagge caraibiche. Il parco, aperto da giugno a settembre dalle 10 alle 19, offre numerose attrazioni tra cui piscine, scivoli e aree giochi per i più piccoli. È facilmente raggiungibile in auto, perchè è vicino alla SS249. E ha un ampio parcheggio.

Caneva Aquapark.

A Lazise. Questo parco, ispirato al mondo del cinema, è famoso per le sue attrazioni adrenaliniche come scivoli vertiginosi, piscine con onde e tanto altro. Per chi non guida, c’è un servizio autobus dal centro di Verona (linea 164), che in circa un’ora porta direttamente all’ingresso del parco. Gli orari di apertura variano a seconda del mese e del giorno della settimana, e i biglietti sono acquistabili online.

Aquardens.

A Santa Lucia di Pescantina, per un’esperienza termale rigenerante. Questo grande parco termale offre piscine coperte, saune, massaggi e molto altro. Raggiungere Aquardens è semplice, grazie alla linea di autobus 102 che collega il parco alla città. Anche qui, i biglietti si possono acquistare online e i prezzi variano in base al tempo di permanenza.

Riovalli.

A Cavaion Veronese, è un parco acquatico. Con scivoli emozionanti come il Superkamikaze e aree sicure per i più piccoli. È facilmente raggiungibile sia in auto che con l’autobus numero 173 dalla stazione di Verona. Il parco è aperto da giugno a settembre con orari variabili, e i biglietti sono disponibili sul sito ufficiale.

Picoverde.

A Custoza. Ideale per chi cerca una giornata di relax immerso nella natura. Questo parco offre piscine, scivoli, aree giochi per bambini e un campo da beach volley. Il parco è aperto dalle 10 alle 19 e i biglietti possono essere acquistati online.