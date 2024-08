Ponte Nuovo e via San Leonardo, lunedì doppia “apertura” a Verona

Verona, aprono Ponte Nuovo e via San Leonardo.

Lunedi 2 settembre doppia apertura di due cantieri in città: ad annunciarlo, o meglio confermarlo, l’assessore alle Strade Federico Benini. Dalle 9 sarà aperta al traffico via San Leonardo, mentre dalle ore 10 sarà aperto Ponte Nuovo alle auto (e ai pedoni) con senso unico in direzione San Tomaso, con una carreggiata di 2,40 metri.

“Un grande grazie – ha scritto lo stesso Benini sui suoi profili social – ai tecnici del comune per tutto il lavoro svolto”.