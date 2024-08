Allarme clima, da più di 50 giorni il termometro sulla Marmolada non va sotto zero

Allarma clima, termometro sopra lo zero da oltre 50 giorni sulla Marmolada.

Sulla Marmolada, e su quel che ne resta del ghiacciaio, per più di 50 giorni il termometro non è andato sotto zero. A lanciare l’allarme clima è Flavio Tolin, responsabile dell’associazione M3V Odv, che ha strumenti di rilevazione meteo a Punta Penia, e del progetto dolomitesmeteo.it.

“Ho osservato i dati che sto raccogliendo da quasi 2 anni – scrive Tolin solo pochi giorni fa – e sono incredulo nel vedere che dal 5 luglio 2024 (minima -0.9° alle ore 4.35 di mattina) non si è più scesi sotto lo zero, ci siamo avvicinati alcuni giorni, ma nulla da fare, ad oggi siamo costantemente sopra zero da ben 52 giorni e proseguiremo probabilmente per altri 7/8 gg arrivando quasi a 60 giorni…e chi lo sa se andremo anche oltre”.

Dati peggiori dell’estate 2023 che, ad esempio, aveva fatto registrate il 28 agosto una minima -1.6 e massima +3.8, e prima ancora, 7 agosto 2023 una minima di -7.9 gradi. “Luglio e agosto – conclude Tolin – 2024 stanno martoriando tutto quello che trovano sulla loro strada sotto i 4500 metri e qualche giorno anche fino a 4800 metri”.