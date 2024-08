Weekend di fuoco a Verona, l’estate non molla. Novità da metà settimana

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Una potente cella di alta pressione di origine africana si è impadronita dell’Europa meridionale portando a temperature molto alte vicine ai record di fine agosto.

Previsioni meteo per il weekend a Verona.

Per sabato pochi cambiamenti con tempo bello o al massimo qualche nube di scarsa importanza, non si esclude qualche rovescio o breve temporale in montagna, ma per il resto davvero tempo ancora estivo. Temperature elevate con massime sui 35° circa, minime sui 20°. Per domenica non cambia la situazione con tempo bello o al massimo poco nuvoloso, ancora valori termici molto elevati da piena estate, venti deboli variabili.

Tendenza.

Per l’inizio della settimana il tempo vedrà un aumento dell’instabilità sul nord ovest della penisola per l’indebolimento dell’alta pressione, ma nelle nostre zone non si dovrebbero avere effetti tranne magari qualche temporale sulle Alpi. Temperature che resteranno eccezionalmente elevate per essere già nella prima decade di settembre con possibilità di vedere ancora i 35° di massima. Sembra poi che da metà settimana ci sia la possibilità di infiltrazioni di aria più fresca in quota che potrebbe produrre dei temporali e un calo termico, ma dovremmo aggiornarci con la previsione nei prossimi giorni.

Nell’immagine: la pressione in quota e al suolo prevista per domenica mattina (ICON DWD by wetterzentrale.de)