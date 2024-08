Esami e visite mediche, l’Aoui cambia regole per le disdette: ecco come

L’Azienda ospedaliera di Verona cambia regole per le disdette di visite ed esami dal primo settembre: ecco come fare.

Esami e visite mediche, l’Aoui cambia regole per le disdette degli appuntamenti. Da domani, primo settembre 2024, la disdetta deve infatti essere comunicata almeno 4 giorni lavorativi prima della data dell’appuntamento per consentire il recupero del posto lasciato libero e quindi contenere il tempo di attesa.

L’obiettivo è ovviamente l’abbattimento delle liste d’attesa, dal momento che sono sempre moltissimi i pazienti che non si presentano alle visite senza aver prima disdetto, intasando quindi le liste e togliendo il posto ad altri pazienti.

La mancata disdetta di un appuntamento in SSN comporta il pagamento di una sanzione, anche se l’utente è esente. L’importo della sanzione corrisponde all’intera tariffa dell’esame o visita non disdetta. L’Azienda ospedaliera ha inoltre attivato un servizio di “remind” al cittadino: 8 giorni prima della visita o esame, l’utente riceverà un messaggio che ricorda l’appuntamento, così da consentirgli una eventuale disdetta nei tempi previsti.

Come disdire.

Per disdire l’appuntamento comunicare:

cognome, nome e data di nascita dell’utente prenotato

data di prenotazione e prestazione da disdire

il numero della prenotazione riportato in alto a sinistra, se disponibile il promemoria di prenotazione.

Presentazione di scritti giustificativi: “L’idonea giustificazione per evitare l’applicazione della sanzione per mancata o tardiva disdetta – fa sapere Aoui – deve essere trasmessa entro 3 giorni dalla data dell’appuntamento a cui non ci si è presentati all’Ufficio Relazioni con il Pubblico”.