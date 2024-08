Villafranca e Povegliano, debutta il nuovo corpo unificato di polizia locale: le novità

A Villafranca e Povegliano dal primo settembre debutta il nuovo corpo unificato di polizia locale: ecco che cosa cambia.

Come annunciato, dal primo settembre i comuni di Villafranca e Povegliano avranno un unico corpo di polizia locale. La Convenzione, approvata lo scorso giugno dai rispettivi consigli comunali, prevede che tutte le attività di istituto vengano effettuate presso il Comune di Villafranca di Verona, fatta eccezione per gli uffici decentrati per apertura al pubblico (Dossobuono e Povegliano) e per attività amministrative.

Le eventuali richieste di intervento e di invio pattuglie sui territori convenzionati dovranno essere effettuate tramite la Centrale Operativa unica del Comando Associato Intercomunale di Villafranca di Verona, attraverso il numero telefonico 045-7900487, attivo dal lunedì alla domenica dalle ore 7.30 alle ore 19.30.

Il servizio del Corpo Associato Intercomunale di polizia locale è articolato su entrambi i Comuni convenzionati su sette giorni lavorativi, dalle ore 7.30 alle ore 19.30 dal lunedì alla domenica. Nel periodo estivo, a partire dal termine dell’anno scolastico, le attività esterne di pattugliamento del territorio vengono espletate dal mercoledì al sabato. Con prolungamento del servizio fino alle ore 01.00, compatibilmente con il personale in servizio.

Orari e sedi di apertura al pubblico.

Gli orari di apertura al pubblico degli Uffici del Corpo di polizia locale verranno espletati, su base settimanale, nel rispetto dei seguenti giorni e orari: