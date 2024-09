Festa di fine estate: Gardaland decolla con la spaziale “Stars Night”

Festa di fine estate: Gardaland decolla con una spaziale “Stars Night”.

Festa di fine estate: il parco divertimenti decolla con una spaziale “Gardaland Stars Night”, il music event a tema spaziale con laser show. Sabato 7 settembre farà ballare e cantare il pubblico fino all’una di notte.

A partire dalle 18, gli ospiti potranno già scatenarsi al ritmo di diversi DJ set. Da Teo Mandrelli ai Papeete Dj’s in un’atmosfera unica e coinvolgente. La fusione di due realtà iconiche italiane come Gardaland e Papeete Beach. Tutto in stile pop.

Spazio anche ai giovanissimi sul palco che svetterà in piazza Jumanji, nel cuore di Gardaland, con lo “Special Baby Talent Dj Set” di Dario Di Bona, Dj dodicenne che ha scoperto la sua passione per la musica all’età di quattro anni e, da una piccola console a casa, la sua passione lo ha portato ad esibirsi nelle più importanti capitali dance d’Europa.

Special guest della serata, direttamente dal Regno Unito, Sophie and the Giants, la band multiplatino che, con la sua energia, ha conquistato le classifiche radiofoniche internazionali raccogliendo miliardi di streaming a livello globale.

Con Gardaland Stars Night si chiude l’estate e si dà ufficialmente il via a una serie di appuntamenti autunnali. Eccoli.

Dal 14 al 29 settembre, Gardaland Oktoberfest con i sapori tipici, la musica festosa, le caratteristiche decorazioni e l’immancabile birra, saprà coinvolgere nel magico mondo bavarese anche i più piccoli. Gardaland Oktoberfest è l’appuntamento perfetto per vivere l’atmosfera tipica di questo tradizionale festival, conosciuto in tutto il mondo, e trascorrere una giornata di relax e divertimento assaporando buonissimi piatti della tradizione teutonica accompagnati da ottima birra, autentica e prodotta esclusivamente per Gardaland.

Dal 3 ottobre e fino al 3 novembre, invece, il Resort si vestirà con zucche, lapidi, ragnatele e mostruose creature e darà il via a Gardaland Magic Halloween. Tutti i venerdì per i più temerari non mancheranno le terrificanti esperienze nelle Scary Zone. Il parco sarà invaso da mostri.