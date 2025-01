Trenitalia: dove e quando sarà sospesa la circolazione dei treni a Verona

Trenitalia, verrà sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Verona – Venezia: ecco dove e quando.

Queste le modifiche alla circolazione dei treni, comunicate da Trenitalia, dovute a interventi infrastrutturali. Dalle ore 20:10 dei giorni 1 e 8 febbraio alle ore 7:50 dei giorni 2 e 9 febbraio e dalle ore 21:40 del giorno 15 febbraio alle ore 07:50 del giorno 16 febbraio. In questi giorni la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Grisignano di Zocco per consentire lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana.

I treni del Regionale sono parzialmente cancellati tra Grisignano di Zocco e Verona Porta Nuova. Per garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale ha previsto dei bus sulla stessa tratta con tempi di percorrenza e posti disponibili diversi dall’offerta ordinaria. Per alcuni collegamenti tra Venezia e Verona sono previste variazioni di percorso con maggiori tempi di percorrenza e cancellazione delle fermate di Vicenza, San Bonifacio e Verona Porta Vescovo (servite dai bus).

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani da assistenza.

I treni Frecciarossa subiscono variazioni di percorso con cancellazione della fermata di Vicenza e incremento dei tempi di percorrenza. I treni EuroNight subiscono variazioni di orario e di percorso con la cancellazione di alcune fermate.