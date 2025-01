Tutto pronto “par el Carneval de Lavagno”

A febbraio il carnevale veronese fa tappa a Lavagno con i conti del Busolo.

È stata presentata oggi, giovedì 30 gennaio nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la sfilata del “Carneval” di Lavagno, in programma il primo di febbraio.

I festeggiamenti inizieranno alle 13, con una camminata in compagnia delle maschere “I conti del Busolo”, con partenza da piazza San Francesco a Vago in direzione di San Pietro. Alle 14 la sfilata, accompagnata dal corpo bandistico comunale “C. Montanari” e dalle majorette di Lavagno, che prenderà il via dalla scuola media di San Pietro.

Tra le tante maschere: non mancherà il 495esimo Papà del Gnoco. A chiudere i festeggiamenti, dalle 15 alle 17.30 in piazza Vischi: Mago Rodrigo Show.

“El Carneval de Lavagno”, patrocinato dalla Provincia e dal Comune, è organizzato dal comitato di Lavagno “I Conti del Busolo” e dal Gruppo sagra con il supporto di numerose associazioni di volontariato locali.