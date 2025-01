Blitz della polizia locale sui bus di Verona: 130 senza biglietto, 3 segnalati per droga

Sicurezza sui bus a Verona, blitz della polizia locale: in 130 senza biglietto, 3 segnalati per droga.

Ieri pomeriggio la polizia locale di Verona, in collaborazione con Atv, ha effettuato un maxi blitz su 28 bus, sia urbani che extraurbani. L’intervento ha avuto lo scopo di garantire la sicurezza dei passeggeri e di mantenere l’ordine pubblico sui mezzi di trasporto.

Nel corso delle quattro ore di operazioni, sono stati controllati 885 passeggeri e 45 autobus. Durante i controlli, sono state emesse 130 multe per chi non aveva il biglietto, con un totale di 1.751 euro incassati grazie al pagamento immediato di 34 verbali.

Inoltre, sono stati fermati tre ragazzi trovati in possesso di sostanze stupefacenti, tipo hashish, che sono stati segnalati alla Prefettura. Questi controlli hanno permesso anche di individuare comportamenti sospetti, grazie anche all’aiuto delle telecamere di videosorveglianza e dei verificatori a bordo dei mezzi Atv.

I controlli si sono concentrati su alcune linee specifiche di autobus, tra cui la 144, la 138, la 139 e altre, sia in entrata che in uscita dal centro città. Sono stati monitorati anche luoghi importanti come piazzale XXV Aprile, piazza Bra e l’area dello stadio.