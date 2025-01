Volotea cresce a Verona: più voli e novità per il 2025

Viaggiare da Verona: Volotea cresce, più voli e novità per il 2025.

Verona diventa sempre più strategica per Volotea, la compagnia aerea che collega le città europee di piccole e medie dimensioni. Nel 2025, Volotea potenzia ulteriormente la sua base veronese con nuove frequenze per Parigi Orly e Barcellona.

Cosa cambia nel 2025.

A partire da aprile 2025, i voli per Parigi diventeranno giornalieri, mentre quelli per Barcellona saranno aumentati fino a 5 volte a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica). Questi cambiamenti permetteranno di migliorare i collegamenti tra Verona e due delle più grandi città europee, rafforzando anche il turismo e gli scambi internazionali per il territorio veronese.

Numeri positivi per Volotea a Verona.

Nel 2024, Volotea ha fatto registrare risultati molto positivi a Verona. La compagnia ha trasportato 700 mila passeggeri, un aumento del 18% rispetto all’anno precedente. Inoltre, ha operato oltre 4.200 voli, con una crescita del 21% rispetto al 2023. Anche la soddisfazione dei passeggeri è aumentata, con un punteggio NPS di 48.9, il più alto tra tutte le basi italiane di Volotea.

Qualità e puntualità.

Oltre ai numeri, Volotea ha continuato a impegnarsi per migliorare la qualità del servizio. La compagnia ha migliorato la puntualità, raggiungendo un punteggio del 79% per i voli arrivati nei 15 minuti previsti.

Volotea e Verona: una partnership forte.

Volotea non si limita solo a offrire voli: la compagnia ha sempre sostenuto anche il territorio culturale. Nel 2024 ha sponsorizzato il Teatro Camploy e ha supportato progetti culturali come il restauro di bozzetti in terracotta al Museo Antonio Canova di Possagno. Con queste iniziative, Volotea conferma il suo impegno per il territorio veronese e la cultura locale.

Il futuro di Volotea a Verona.

La compagnia continuerà a investire a Verona, migliorando la connettività e rendendo i viaggi sempre più accessibili per i passeggeri. L’aumento delle frequenze verso Parigi e Barcellona è solo l’inizio di un lungo percorso di crescita per Volotea nella città scaligera.