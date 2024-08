Giallo di Borgo Roma: i risultati dell’autopsia sul corpo dell’avvocato Baciga

Giallo di Borgo Roma: risultati dell’autopsia sul corpo dell’avvocato Baciga. Ma la scomparsa del cellulare resta un mistero.

Giallo di Borgo Roma: l’autopsia sul corpo dell’avvocato Baciga, ma la scomparsa del cellulare resta un mistero. L’autopsia di Gianluca Baciga, l’avvocato di Verona trovato in gravissime condizioni il 2 agosto scorso in uno scantinato di via Bolzano, è stata eseguita. Baciga, rinvenuto in una pozza di sangue, era stato immediatamente trasportato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico complesso per alleviare l’edema cerebrale. Nonostante gli sforzi medici, l’avvocato è deceduto dopo cinque giorni.

I risultati dell’autopsia a quanto pare, confermano che la causa della morte è compatibile con una caduta accidentale. Il medico legale, nominato dal pubblico ministero, ha richiesto 60 giorni per completare il rapporto autoptico.

Nel frattempo, il caso continua a sollevare misteriosi interrogativi. Rimane irrisolta la questione del telefono dell’uomo, il cui ritrovamento è essenziale per le indagini della squadra mobile. I funerali di Baciga si svolgeranno domani, mercoledì 14 agosto, alle ore 10 nella sala del commiato della casa funeraria Zanoni, a Sant’Ambrogio di Valpolicella.