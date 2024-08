Caldo record a Verona per Ferragosto, percepiti fino a 40 gradi

Caldo record per Ferragosto, percepiti fino a 40 gradi: il comune di Verona mette in guardia gli anziani.

Caldo record a Verona per Ferragosto, saranno percepiti fino a 40 gradi: continua l’allerta rossa che non vuole allentare la sua morsa. Le temperature percepite potrebbero raggiungere i 36°C. Anche al mattino si prevede un caldo intenso, con temperature di circa 24°C, che nel pomeriggio dalle 14, potrebbero salire fino a 38°C.

Anziani: come difendersi.

Il comune di Verona sta attivamente supportando la popolazione, con particolare attenzione agli anziani. Infatti, è stato distribuito a tutti i medici di famiglia della città, un volantino informativo contenente un decalogo di misure per affrontare il caldo estremo. Qui si possono trovare i numeri di emergenza e servizi utili per prevenire i rischi legati alle alte temperature. Le indicazioni principali restano quelle di evitare di uscire durante le ore più calde, mantenersi idratati anche senza sete, continuare le terapie e cercare di mantenere freschi gli ambienti domestici.

Per assistenza notturna nelle ore festive e prefestive, è disponibile il numero della ex Guardia Medica: 0457614565. Inoltre, il progetto “Lo so che non sono solo” offre supporto telefonico agli over 80 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Il servizio di telesoccorso è operativo 24 ore su 24 per gli over 60 e per le persone fragili: per accedere a questo servizio, è necessario contattare i servizi sociali.

Per le persone fragili e sole, Federfarma offre un servizio di consegna farmaci, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 08 del mattino successivo, e dalle 10 del sabato alle 08 del lunedì. Verona, inoltre, mette a disposizione dei turisti, numerose fontane comunali, 40 in totale, dove è possibile rinfrescarsi con l’acqua “del sindaco”, come la chiamavano i nonni di una volta.