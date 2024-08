Irene Priante prima donna direttrice della banda Salieri di Legnago.

Nella banda Salieri di Legnago, per la prima volta nella sua lunga storia, la direzione musicale è affidata a una donna, è Irene Priante. Violoncellista di 46 anni originaria di Cerea, è stata nominata come nuovo direttore. Con una carriera impeccabile e una formazione accademica di alto livello, la Priante è la prima donna a ricoprire questo prestigioso incarico nella storica banda di Legnago, che vanta 128 anni di attività.

Dopo essersi diplomata al Conservatorio dell’Abaco nel 2002 e aver perfezionato la sua formazione all’Istituto Superiore di Educazione Musicale di Rovereto, la Priante ha iniziato a collaborare con l’orchestra fiati di Verona. La sua esperienza e il suo talento l’hanno portata a diventare una figura di rilievo nel panorama musicale, non solo come direttrice d’orchestra, ma anche come insegnante di violoncello all’Istituto Comprensivo di Legnago.

Tra pochi giorni il suo debutto.

Il suo debutto ufficiale alla guida della Banda Salieri avverrà il 16 agosto durante il concerto di san Rocco. L’evento inizierà alle 21:30 in Piazza San Martino, subito dopo la messa delle 20 in onore del santo. Il concerto presenterà un programma variegato, spaziando dal repertorio classico a pezzi inediti, soprattutto promettendo una serata musicale di grande qualità.

Irene Priante prende il posto dell’amato e stimato maestro Aimone Aio, deceduto lo scorso febbraio.