Ferragosto veronese: grande caldo e traffico da bollino nero.

Ferragosto veronese, grande caldo e traffico da bollino nero: questo weekend Verona affronta una doppia sfida. Un vero e proprio mix bollente: il caldo torrido e il traffico intenso. A quanto pare l’anticiclone africano in arrivo porterà temperature molto elevate fino a Ferragosto. Il Ministero della Salute, come sempre, ha emesso un bollettino di allerta per le condizioni meteorologiche.

Previsioni Meteo.

Per oggi, venerdì 9 agosto, Verona è segnalata con un bollino arancione, lo stesso vale per domani, sabato 10 agosto. Il weekend a Verona e dintorni quindi si preannuncia particolarmente impegnativo, sia a causa del caldo africano che del traffico intenso legato all’esodo estivo.

Previsioni del traffico.

A22 del Brennero.

Venerdì 9 agosto. Traffico da bollino rosso in carreggiata nord e traffico sostenuto in quella sud. Attesi intasamenti ai caselli di Affi e Rovereto, cruciali per chi si dirige verso il lago di Garda e le località del Trentino.

Sabato 10 agosto. Bollino nero in carreggiata nord e bollino rosso in quella sud.

Domenica 11 agosto: Bollino nero in carreggiata nord e bollino rosso in carreggiata sud.

A4 Torino-Trieste.

Sabato 10 agosto e domenica 11 agosto. Bollino rosso in direzione Venezia tra Brescia Est, Desenzano, Sirmione e Peschiera del Garda, con possibili code tra Sommacampagna e lo svincolo con l’A22.

Strade Statali e Provinciali.

Sabato 10 agosto: Possibili congestioni sulla statale 12 del Brennero e dell’Abetone, in particolare tra l’uscita della tangenziale Nord di Pescantina e Domegliara.