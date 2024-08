Allarme caldo, scatta l’emergenza: a Verona 3 giorni da bollino rosso.

Emergenza caldo, a Verona 3 giorni da bollino rosso: il Ministero della Salute lo conferma con il consueto bollettino. Per Verona, le previsioni sono particolarmente allarmanti: si prevede una situazione con un livello di rischio elevato.

Durante i prossimi giorni, ovvero oggi, 12 agosto, e nei giorni successivi, martedì 13 e mercoledì 14 agosto, il caldo sarà particolarmente intenso. Già dalle prime ore del mattino, intorno alle 8, le temperature saranno elevate, con valori che partono da 27°C e raggiungono i 35°C alle ore 14. La temperatura percepita massima potrebbe arrivare fino a 38°C.

Il bollino rosso corrisponde a un livello di rischio di tipo tre, che segnala un’ondata di calore con condizioni di elevato rischio, che si protraggono per tre o più giorni consecutivi. Questo stato di emergenza comporta un’allerta per i servizi sanitari e sociali, invitando la popolazione a prendere precauzioni adeguate per evitare i gravi effetti del caldo estremo.