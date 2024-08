È Boom a Gardaland: tutto sold out al 100 per cento

È Boom a Gardaland: ingressi e resort sold out con un’occcupazione pari al 100 per cento.

È Boom a Gardaland: secondo gli ultimi dati Siae 2023, è molto forte il legame tra parchi divertimento e turismo estivo. Il 64% delle visite si concentra nei mesi estivi, con agosto che rappresenta, da solo, il 27% del totale. Il Rapporto sottolinea come i parchi divertimento più grandi sono ormai diventati vere e proprie destinazioni turistiche, con un impatto economico rilevante sui territori locali.

Alcuni parchi attraggono oltre il 50% dei visitatori dall’estero, contribuendo significativamente al flusso turistico nazionale e internazionale. Gardaland mantiene la leadership assoluta con i suoi circa 3 milioni di visitatori.

Con la sua importante offerta di divertimento e comfort Gardaland Resort si conferma una destinazione turistica unica ed internazionale, capace di offrire un’esperienza completa e indimenticabile per visitatori di tutte le età.

A pochi giorni da Ferragosto, infatti, i tre hotel del Resort (Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel) registrano un’occupazione pari al 100%. L’offerta di ospitalità di Gardaland Resort si conferma anche per la stagione in corso una vera eccellenza capace di soddisfare gli Ospiti su tutti i fronti: divertimento ma anche relax in una posizione strategica per godere del lago di Garda, di Verona e delle bellezze venete.