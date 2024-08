Ferragosto in città: a Verona musei civici aperti per una giornata di arte e cultura.

In occasione del Ferragosto, i musei civici di Verona resteranno aperti per turisti e veronesi che trascorreranno la giornata in città. Per garantire un ingresso senza attese, si consiglia l’acquisto dei biglietti online sul sito ufficiale museiverona.com. Qui è possibile anche prenotare la fascia oraria preferita per la visita.

L’Arena accoglierà i visitatori dalle 9 alle 19, con chiusura anticipata nei giorni di spettacolo.

La Casa di Giulietta sarà aperta al pubblico dalle 9 alle 19. L’ingresso sarà consentito esclusivamente con biglietto acquistato online su museiverona.com. Al secondo piano, nella suggestiva Sala da Bollo, i visitatori potranno ammirare l’opera “Giulietta e Romeo” del pittore veneziano Cosroe Dusi. In dialogo con i costumi di scena realizzati da Danilo Donati per il celebre film di Franco Zeffirelli del 1968, e il dipinto “Giulietta” di Pietro Roi. A causa delle elevate temperature di questi giorni, il terzo e quarto piano della casa-museo resteranno temporaneamente chiusi.

Il Museo di Castelvecchio, con orario di apertura dalle 10 alle 18, ospita nella Galleria dei Dipinti l’opera celebre di Antonio Donghi “Il Giocoliere”, all’interno del format “Arte in gioco”, oltre alle opere “San Pietro” e “San Giovanni Evangelista” del pittore veronese Girolamo Dai Libri, all’interno del progetto “Ospiti in Galleria”.

Le Arche Scaligere saranno visitabili dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

La Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, aperta dalle 10 alle 18, presenta esposizioni da non perdere: “Sara Ciracì – Il miracolo di Lampedusa di San Zeno”, “Giulio Paolini | Et in Arcadia ego”, “Contemporaneo non-stop. Il respiro della natura”, e “Passioni e visioni: percorsi dalla storia della Gam”.

Anche il Museo Archeologico al Teatro Romano, il Museo degli Affreschi “G.B. Cavalcaselle” alla Tomba di Giulietta – con l’esposizione “Oltre Caroto. Il disegno oltre il colore” – il Museo di Storia Naturale e il Museo Lapidario Maffeiano saranno visitabili dalle 10 alle 18.

Per maggiori informazioni su orari, iniziative e mostre in corso, e per l’acquisto dei biglietti, si invita a consultare il sito museiverona.com.